В некотором весеннем месяце понедельников больше чем вторников, а воскресений больше , чем суббот. Какой день недели был седьмого числа этого месяца ? Какой это месяц

Математика

В некотором весеннем месяце понедельников больше чем вторников, а воскресений больше , чем суббот. Какой день недели был седьмого числа этого месяца ? Какой это месяц

Автор: Гость