НУЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬ УРАВНЕНИЯ!!!! В соревнованиях по лыжам участвовали 53 человека. Девочек было на 17 меньше, чем мальчиков. Сколько мальчиков и девочек в отдельности участвовали в соревнованиях?
Математика
НУЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬ УРАВНЕНИЯ!!!! В соревнованиях по лыжам участвовали 53 человека. Девочек было на 17 меньше, чем мальчиков. Сколько мальчиков и девочек в отдельности участвовали в соревнованиях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обозначим девочек через х. тогда мальчиков будет х+17. Составим уравнение: х+х+17=53 2х=53-17 2х=36 х=36:2 х=18 Ответ: мальчиков было 35, а девочек - 18.
Гость:
х - девочек х+17 - мальчиков х+х+17=53 2х=36 х=18 - девочек 18+17=35 - мальчиков ответ:18;35.
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