НУЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬ УРАВНЕНИЯ!!!! В соревнованиях по лыжам участвовали 53 человека. Девочек было на 17 меньше, чем мальчиков. Сколько мальчиков и девочек в отдельности участвовали в соревнованиях?

Математика

НУЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬ УРАВНЕНИЯ!!!! В соревнованиях по лыжам участвовали 53 человека. Девочек было на 17 меньше, чем мальчиков. Сколько мальчиков и девочек в отдельности участвовали в соревнованиях?

Автор: Гость