Для нитрата бария запишите через стрелки формулы соответствующих ему гидроксида металла, оксида металла, металла

Химия
Для нитрата бария запишите через стрелки формулы соответствующих ему гидроксида металла, оксида металла, металла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba(NO3)2 Ba(OH)2 ( гидроксид бария ) BaO ( оксид бария ) Ba ( металл, барий )
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