Для нитрата бария запишите через стрелки формулы соответствующих ему гидроксида металла, оксида металла, металла
Химия
Для нитрата бария запишите через стрелки формулы соответствующих ему гидроксида металла, оксида металла, металла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba(NO3)2 Ba(OH)2 ( гидроксид бария ) BaO ( оксид бария ) Ba ( металл, барий )
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