Помогите составить 6 предл. с примыканием, 6 предл.с управлением,6 предл.с согласованием.

1. Командир приказал долго жить. Он не слышал и нам пришлось громко орать. Это слишком дорого! Неужели она заболела так сильно? Там пахло очень приятно. Это выглядело мило. 2. Король любил поесть. Мама решила пришить заплатку. Проходя мимо он сорвал недоспелую грушу. Девушка помогла ему завязать галстук. Паша решил съесть большой арбуз самостоятельно. Неожиданно открывшаяся дверь ударила меня. 3. Прихворавшему Саше пришлось остаться дома. Противный дождь лил без конца. Гранённый стакан разбился. Белая кошка тихо мяукала. Стальной шарик красиво сверкал в лучах солнца. Скользкий пол оказался настоящей преградой!

Гость: Гость:

Согласование: Я ем вкусное яблоко Ты делаешь домашнее задание У меня большой дом Он купил красивую машины У нас очень громкий телефон Ты купила вместительную сумку Управление: Мне дали тетраль в линейку Он испытывает ненависть к врагу Ты хочешь почитать книгу? Она испытывает любовь к Родине Ты смотришь телевизор? Врач лечит пациента Примыкание: Ты можешь полежать спокойно Мальчик шел, не спеша Подарили её портрет Я очень устал Ты можешь красиво рисовать У неё получается выглядеть старше своего возраста