«На вопрос, сколько скворечников он повесил, Коля ответил: “Когда прилетели скворцы и сели по два у каждого скворечника, то не хватило одного скворечника, а если быони уселись у каждого скворечника по 4, то остался бы лишним од...

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«На вопрос, сколько скворечников он повесил, Коля ответил: “Когда прилетели скворцы и сели по два у каждого скворечника, то не хватило одного скворечника, а если быони уселись у каждого скворечника по 4, то остался бы лишним один скворечник, сколько скворечников развесил коля и сколько прилетело скворцов

Автор: Гость