«На вопрос, сколько скворечников он повесил, Коля ответил: “Когда прилетели скворцы и сели по два у каждого скворечника, то не хватило одного скворечника, а если быони уселись у каждого скворечника по 4, то остался бы лишним од...

Алгебра
«На вопрос, сколько скворечников он повесил, Коля ответил: “Когда прилетели скворцы и сели по два у каждого скворечника, то не хватило одного скворечника, а если быони уселись у каждого скворечника по 4, то остался бы лишним один скворечник, сколько скворечников развесил коля и сколько прилетело скворцов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 скворцов ---( 2- возле одного, второго и третьего, 2 -  места нет) 3 скворечника --- 4+4 ( у двух скворечников)
Гость:
х - количество скворечников 2(х+1)=4(х-1) 2х+2=4х-4 4х-2х=2+4 2х=6 х=3 скворечника повесил Коля 2*(3+1)=8 скворцов прилетело
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