числитель дроби на 2 меньше знаменателя если числитель уменьшить на 1 а знаменатель увеличить на 3 то получится дробь равная данной найти данную дробь

Алгебра
числитель дроби на 2 меньше знаменателя если числитель уменьшить на 1 а знаменатель увеличить на 3 то получится дробь равная данной найти данную дробь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-2)(x+3)-x^2-x=6 => это дробь 4/6  проверка: (4-2):6=1/3=(4-1):9=1/3
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