числитель дроби на 2 меньше знаменателя если числитель уменьшить на 1 а знаменатель увеличить на 3 то получится дробь равная данной найти данную дробь

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числитель дроби на 2 меньше знаменателя если числитель уменьшить на 1 а знаменатель увеличить на 3 то получится дробь равная данной найти данную дробь

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