придумайти рассказ об одном сражений греков с персами от имени участника этого сражения

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Записи война. «…Уже три месяца идёт война. Палит солнце. Нам нечего пить и хочется есть. Вокруг убитые и раненые. Стервятники кружат над нашими головами, присматриваются. Некуда бежать, обратной дороги нет! Каждого из нас ждут жёны, дети, матеря..Греки набирают силу и окружают со всех сторон. Мы далеко от дома и наши войска прибудут к нам через 2 дня. Нам приказано: «Все – кто может держать оружие и стоять на ногах идут в бой..последний бой. Подкрепление не придет,…не успеет придти.» Я хотел воевать. Разгромить, порвать этих греков. Мне приказали остаться – у меня нет руки..Я наблюдаю эту ужасную картина побоища со стороны. Очень больно и обидно.. Нас бросили. Бросили на произвол умирать……» «…Я сбился с чёта дней. Наши войны продержались ещё день. Греки отступили. Но это всего лишь затишье перед главным сражением, в которое наши войны пойдут чуть больше сотни на тысячи коварных греков. Страшно смотреть, как они набирают силу. Войска прибывают и прибывают…» «…Утро. По тому что над нами опять кружат стервятники, я понял, что скоро начнётся сражение…» «...Ближе к вечеру. Греки наступают громадной силой. Они прибывают. Их всё больше и больше. Господи! Да их там сотни, нет – тысячи, десятки тысяч! Нам не победить… Это конец. Конец Нам!..» Извини, про саму битву не знаю, поэтому написала что пришло в голову.Думаю получилось оригинально.Если используешь его напиши какую оценку получил!