как из нитрата натрия в две стадии получить нитрат калия помогите пожалуйста!
Химия
как из нитрата натрия в две стадии получить нитрат калия помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
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[latex]2NaNO_3=2NaNO_2+O_2[/latex] [latex]4KOH+4NO_2+O_2=4KNO_3+2H_2O[/latex]
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