Подчеркни орфограммы.Выдели в словах приставки. Вверху не было видно печального северного неба.Хмурою ратью закрывала его густая хвоя.Могучие стволы вековых сосен вздымались вверх.Покой бездолья царил под огромным тёмным сводом...
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Подчеркни орфограммы.Выдели в словах приставки. Вверху не было видно печального северного неба.Хмурою ратью закрывала его густая хвоя.Могучие стволы вековых сосен вздымались вверх.Покой бездолья царил под огромным тёмным сводом.Земля устлана мягким ковром прошлогодних игл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вверху не было видно печального северного неба.Хмурою ратью закрывала его густая хвоя.Могучие стволы вековых сосен вздымались вверх.Покой бездолья царил под огромным тёмным сводом.Земля устлана мягким ковром прошлогодних игл. приставки обозначены происными буквами типа выавдаоююао
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