Подчеркни орфограммы.Выдели в словах приставки. Вверху не было видно печального северного неба.Хмурою ратью закрывала его густая хвоя.Могучие стволы вековых сосен вздымались вверх.Покой бездолья царил под огромным тёмным сводом...

Русский язык

Подчеркни орфограммы.Выдели в словах приставки. Вверху не было видно печального северного неба.Хмурою ратью закрывала его густая хвоя.Могучие стволы вековых сосен вздымались вверх.Покой бездолья царил под огромным тёмным сводом.Земля устлана мягким ковром прошлогодних игл.

Автор: Гость