За 4 дня недели из хранилища вывезено 240т овощей. В понедельник вывезли 60т овощей. Сколько процентов овощей было вывезено в понедельник?

Математика
За 4 дня недели из хранилища вывезено 240т овощей. В понедельник вывезли 60т овощей. Сколько процентов овощей было вывезено в понедельник?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:240*100=25% - было вывезено в понедельник  
Гость:
240т овощей - 100%  240:60=4 - четвертая часть овощей была вывезена в понедельник 100:4=25 %  овощей было вывезено в понедельник 
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