За 4 дня недели из хранилища вывезено 240т овощей. В понедельник вывезли 60т овощей. Сколько процентов овощей было вывезено в понедельник?

Математика

За 4 дня недели из хранилища вывезено 240т овощей. В понедельник вывезли 60т овощей. Сколько процентов овощей было вывезено в понедельник?

Автор: Гость