стальной и деревянный шарики одинакового объема падают с достаточно большой высоты.какой из них раньше упадет на землю???

Физика

стальной и деревянный шарики одинакового объема падают с достаточно большой высоты.какой из них раньше упадет на землю???

Автор: Гость