стальной и деревянный шарики одинакового объема падают с достаточно большой высоты.какой из них раньше упадет на землю???
Физика
стальной и деревянный шарики одинакового объема падают с достаточно большой высоты.какой из них раньше упадет на землю???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стальной т.к. его плотность больше иными словами он тяжелее и земное притяже ние действует на него сильнее
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