Помогите разобрать предложения на части речи. В лесу отцвели ландыши. Край леса зарос колючими кустами шиповника. Острые шипы мешают ежихе с ежатами спуститься к ручью. И только ужи ловко проползают сквозь колючки и прячутся в ...
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Помогите разобрать предложения на части речи. В лесу отцвели ландыши. Край леса зарос колючими кустами шиповника. Острые шипы мешают ежихе с ежатами спуститься к ручью. И только ужи ловко проползают сквозь колючки и прячутся в камыши.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в скобках рядом со словами я укажу тебе часть речи. 1) В лесу(наречие) отцвели(глагол) ландыши(сущ). 2)Край(сущ) леса(местоим) зарос(глагол) колючими(прилаг) кустами(сущ.в Т.п) шиповника(сущ.в Р.п). 3)Острые(прилаг) шипы(сущ) мешают(глагол) ежихе с ежатами(сущ.) спуститься(глаг) к ручью(местоим). 4)И только ужи(сущ) ловко(наречие) проползают(глаг) сквозь(наречие) колючки(сущ) и прячутся(глаг) в камыши(наречие)
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