Доску распилили на 2 части, длины оторых относятся как 7 / 4. Найдите отношение большей части доски к длине всей доски.
Математика
Доску распилили на 2 части, длины оторых относятся как 7 / 4. Найдите отношение большей части доски к длине всей доски.
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Гость:
7+4 =11 отношение=7 11
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