Доску распилили на 2 части, длины оторых относятся как 7 / 4. Найдите отношение большей части доски к длине всей доски.

Математика

Доску распилили на 2 части, длины оторых относятся как 7 / 4. Найдите отношение большей части доски к длине всей доски.

Автор: Гость