определить вид односоставного предложения 1.с самого утра окна залепило мокрым снегом 2.в такие минуты безмерно радуешься, увидев клочок неба 3.будешь почитать отца и мать - узнаешь почет от сына 4.ему трудно было дышать и было...

Русский язык

определить вид односоставного предложения 1.с самого утра окна залепило мокрым снегом 2.в такие минуты безмерно радуешься, увидев клочок неба 3.будешь почитать отца и мать - узнаешь почет от сына 4.ему трудно было дышать и было страшно 5.проводите меня сегодня с работы 6.в их доме угощали теперь русской кухней 7.немцы!немецкий разъезд! 8.страшный треск...крики 9.хочу записаться в секцию плавания 10.пусть в европе узнают горькую правду

Автор: Гость