определить вид односоставного предложения 1.с самого утра окна залепило мокрым снегом 2.в такие минуты безмерно радуешься, увидев клочок неба 3.будешь почитать отца и мать - узнаешь почет от сына 4.ему трудно было дышать и было...
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определить вид односоставного предложения 1.с самого утра окна залепило мокрым снегом 2.в такие минуты безмерно радуешься, увидев клочок неба 3.будешь почитать отца и мать - узнаешь почет от сына 4.ему трудно было дышать и было страшно 5.проводите меня сегодня с работы 6.в их доме угощали теперь русской кухней 7.немцы!немецкий разъезд! 8.страшный треск...крики 9.хочу записаться в секцию плавания 10.пусть в европе узнают горькую правду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Безличное 2. Определенно-личное 3. Обобщенно-личное (Если такого не проходили, значит, определенно-личное) 4. Безличное 5. Определенно-личное 6. Определенно-личное 7. Назывное 8. Назывное. 9. Определенно-личное 10. Неопределенно-личное
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