Кружок по экологии посещают 10 девочек и 15 мальчиков.На сколько процентов меньше девочек, если за 100% принять число: а)девочек б)мальчиков в)всех членов кружка
Математика
Кружок по экологии посещают 10 девочек и 15 мальчиков.На сколько процентов меньше девочек, если за 100% принять число: а)девочек б)мальчиков в)всех членов кружка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Если 10 девочек принять за 100%, то на 1 человека приходится 10%. Поскольку мальчиков больше, чем девочек, на 5 человек, то, следовательно их больше на 50%. Этот же результат мы получим если найдём процентное отношение чисел 5 и 10, т. е. 5/10 ( это дробь ) умножить на 100% равно 50%. б) Если 15 мальчиков принять за 100%, то на 1 чела приходится 100/15 % (это дробь). Поскольку мальчиков больше чем девочек на 5 чел., то следовательно их больше на 100/15 (это дробь) умножить на 5%, т. е. на 100/3% в) Рассуждая аналогично а) и б), получим, что если принять за 100% всех членов кружка, то мальчиков больше, чем девочек на 20% Ответ: а) на 50% б) на 33и 1/3% в) на 20%
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