1)Если из заданного числа вычесть 9, а затем остаток умножить на 9, то получится тот же результат, как если бы мы вычли из данного числа 13 и умножили на 13. Найти заданное число. 2)Для нумерации страниц в книге понадобилось 13...
Алгебра
1)Если из заданного числа вычесть 9, а затем остаток умножить на 9, то получится тот же результат, как если бы мы вычли из данного числа 13 и умножили на 13. Найти заданное число. 2)Для нумерации страниц в книге понадобилось 1398 цифр. Сколько страниц в книге, если нумерация ведется с первой страницы? 3)Найти две последние цифры числа 41125. 4) Если Лена идет в школу пешком, а обратно едет на автобусе, то на весь путь туда и обратно затрачивает 50 минут. Если она едет на автобусе туда и обратно, то затрачивает 24 минуты. Сколько минут затратит Лена на весь путь, если проделает его пешком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (х-9)*9=(х-13)*13 х=22 2)1398-9-2*90=1209 остается для трехзначных чисел. 1209/3=403 цифры 3х значные. 99+403=502
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