1)Если из заданного числа вычесть 9, а затем остаток умножить на 9, то получится тот же результат, как если бы мы вычли из данного числа 13 и умножили на 13. Найти заданное число. 2)Для нумерации страниц в книге понадобилось 13...

Алгебра

1)Если из заданного числа вычесть 9, а затем остаток умножить на 9, то получится тот же результат, как если бы мы вычли из данного числа 13 и умножили на 13. Найти заданное число. 2)Для нумерации страниц в книге понадобилось 1398 цифр. Сколько страниц в книге, если нумерация ведется с первой страницы? 3)Найти две последние цифры числа 41125. 4) Если Лена идет в школу пешком, а обратно едет на автобусе, то на весь путь туда и обратно затрачивает 50 минут. Если она едет на автобусе туда и обратно, то затрачивает 24 минуты. Сколько минут затратит Лена на весь путь, если проделает его пешком?

Автор: Гость