какой объём при н.у. займут 0,25 моль азота

Химия
какой объём при н.у. займут 0,25 моль азота
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V(N)=n(ню)*Vm=0,25моль*22,4л/моль=5.6 л
Гость:
1 моль -22,4 л 0.25моль- Х        решаем пропорцию                      0,25* 22,4=х                        х=5.6
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