Помогите ответить на вопрос по "Ревизору" Гоголя.Что узнаем мы о жизни Хлестакова в Петербурге?
Литература
Помогите ответить на вопрос по "Ревизору" Гоголя.Что узнаем мы о жизни Хлестакова в Петербурге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Хлестакова можно отметить огромную страсть к вранью. Конечно, частично вранье Хлестакова обусловлено обстоятельствами, в которых он увидел возможность сытно поесть, взять взаймы денег, которые он едва ли когда вернет, да попутно почувствовать себя важной персоной. Таким образом, определенная часть хлестаковского вранья, если так можно выразиться, продиктована практическим расчетом. Однако россказни о пышной жизни, которую он ведет в Петербурге, порождены в основном винными парами и желанием пустить пыль в глаза, порисоваться. Хлестаков сам увлекается картинами, которые разворачивает перед мысленными взорами испуганных чиновников и уже не может остановиться. Но ему-то верят — его вранье правдоподобно звучит, если думать, что это высокопоставленный чиновник. Однако во время беседы с высокопоставленными дамами, он пробалтывает о том, что он мелкий чиновник "этакая крыса", которой каждый может сказать: «Это вот так, это вот так». Мы понимаем, что живет он вовсе не в бельэтаже, а чуть ли не на чердаке, постоянно нуждается в деньгах и кругом должен. Однако жалкий в своем стремлении быть богаче, значительнее, именитее Хлестаков не перестает мечтать о лучшей жизни. Отсюда его патологическая лживость; его вера в собственную ложь.
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