1.)устоновите соотвествие                       а)чашелистник  1. главные части цветка                      б)столбик    2.околотыетник                                   в)тычинки и пестик   3.пестик                            ...

1). 1. в) 2.г) а). 3.рыльце столбик завязь. 4.е) ж). 2).а это я не знаю

Гость: Гость:

1. 1-в; 2-а,г; 3-б,д,з; 4-е,ж 2. 1)слиянием двух половых клеток называют оплодотворение,в результате чего образуется зигота(зародыш); 2) у двудомных растений тычиночные и пестичные цветки расположены на разных растениях; 3) цветки одуванчика собраны в соцветие-корзинку; 4) мужские гаметы называют сперматозоидами,которые находятся в пыльцевых зернах; 5) простой околоцветник состоит либо из чашечки(чашелистиков), либо из веночка(лепестков); 6) семя развивается из семенного зачатка , плод - из стенок завязи,основ тычинок,чашелистиков и иных частей цветка , зародыш из оплодотворённой яйцеклетки