1.)устоновите соотвествие                       а)чашелистник  1. главные части цветка                      б)столбик    2.околотыетник                                   в)тычинки и пестик   3.пестик                            ...

Биология
1.)устоновите соотвествие                       а)чашелистник  1. главные части цветка                      б)столбик    2.околотыетник                                   в)тычинки и пестик   3.пестик                                              г)лепестки венчика  4. тычинка                                           д)завязь                                                              е)пыльник                                                             ж)тычиночная нить                                                            з)рыльце  2.)вставьте пропущенные слова 1.слиянием  двух половых клеток называют.... 2.у двудомных растений тычиночные и... цветки расположены ...на растениях 3.цветки одуванчика собраны в соцветие ..... 4.музжские гаметыназывают... 5.простой околоцветник состоит либо из.... , либо из.... 6.семя развиваются из  .... , плод - из .... ,   зародыш из оплодотворённой .... .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).  1. в) 2.г) а). 3.рыльце столбик завязь. 4.е) ж).  2).а это я не знаю 
Гость:
1. 1-в; 2-а,г; 3-б,д,з; 4-е,ж 2. 1)слиянием двух половых клеток называют оплодотворение,в результате чего образуется зигота(зародыш);  2) у двудомных растений тычиночные и пестичные цветки расположены на  разных растениях;  3) цветки одуванчика собраны в соцветие-корзинку;  4) мужские гаметы называют  сперматозоидами,которые находятся в пыльцевых зернах;  5) простой околоцветник состоит либо из чашечки(чашелистиков), либо из веночка(лепестков);  6) семя развивается из семенного зачатка , плод - из стенок завязи,основ тычинок,чашелистиков и иных частей цветка , зародыш из оплодотворённой яйцеклетки
Гость:
1)  1.в  2.а,г  3.з,б,д  4.ж,е  2) 1.оплодотворение 2.пестичные,двух разных 3.корзинку  4.сперматозоидами  5.  6.семязачатка,стенок завязи,оплодотворённой яйцеклетки
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