КАКОЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПОДЧЕРКНУТЫХ СЛОВ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТАЛО ГРАММАТИЧЕСКИ ПРАВЕЛЬНЫМ: 1)Of the two applicants, he is the best qualified to be vice-president of international  affairs.   2)Unfortunately, I have n...

КАКОЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПОДЧЕРКНУТЫХ СЛОВ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТАЛО ГРАММАТИЧЕСКИ ПРАВЕЛЬНЫМ: 1)Of the two applicants, he is the best qualified to be vice-president of international affairs. 2)Unfortunately, I have never seen robots to assemble devices.

