Тело брошено вертикально вверх со скоростью 25м/с.Какую скорость будет иметь тело через 2 с?

Физика
Тело брошено вертикально вверх со скоростью 25м/с.Какую скорость будет иметь тело через 2 с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость будет ровна 5 м/с, так как тело движеться равно замедленно, ускорение свободного падения примемь за 10м/с^2
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