Аквариум Имеет длину 60 см,ширину 40 см и высоту 52 см.Сколько литров воды нужно налить в него,чтобы до верха оставалось 7 см?
Математика
Аквариум Имеет длину 60 см,ширину 40 см и высоту 52 см.Сколько литров воды нужно налить в него,чтобы до верха оставалось 7 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.6*0.4*0.45=0.108 метров кубических, где 0,6-длина, 0,4-ширина, а 0,45 - высота до которой нужно долить, 0,108 метров кубических = 108 литров ответ: 108 литров
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