Человек массой 70кг стоит на полу.Какова сила реакции поверхности пола, действующая на человека

Физика
Человек массой 70кг стоит на полу.Какова сила реакции поверхности пола, действующая на человека
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 в данном случае сила реакции поверхности пола=mg=70кг*9,8Н/кг=686Н
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ученик выполнил сложение:а)3548+7256+8108=18911 б)9756+8322+6565=24642 учитель не проверяя вычислений определил что в обоих примерах допущена ошибк...
Ответить
Математика
Аул расположен между станцией и дачным посёлком на расстоянии 4км от станции.Из аула в сторону дачного посёлка вышел пешеход со скоростью 75м/мин.Ч...
Ответить
Биология
Самый большой и драгоценный жемчуг,искатели находят на дне морей и океянов.Почему?  
Ответить
Физика
Тело брошено вертикально вверх со скоростью 25м/с.Какую скорость будет иметь тело через 2 с?
Ответить
Математика
сторона квадрата больше 4 см,но меньше 5 см. оцените периметр квадрата
Ответить