Человек массой 70кг стоит на полу.Какова сила реакции поверхности пола, действующая на человека
Физика
Человек массой 70кг стоит на полу.Какова сила реакции поверхности пола, действующая на человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в данном случае сила реакции поверхности пола=mg=70кг*9,8Н/кг=686Н
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