Аул расположен между станцией и дачным посёлком на расстоянии 4км от станции.Из аула в сторону дачного посёлка вышел пешеход со скоростью 75м/мин.Через 0,5ч со станции в том же направлении выехал велосипедист со скоростью 200м/...

Математика

Аул расположен между станцией и дачным посёлком на расстоянии 4км от станции.Из аула в сторону дачного посёлка вышел пешеход со скоростью 75м/мин.Через 0,5ч со станции в том же направлении выехал велосипедист со скоростью 200м/мин.Через сколько минут велосипедист догонит пешехода?

Автор: Гость