Аул расположен между станцией и дачным посёлком на расстоянии 4км от станции.Из аула в сторону дачного посёлка вышел пешеход со скоростью 75м/мин.Через 0,5ч со станции в том же направлении выехал велосипедист со скоростью 200м/...
Математика
Аул расположен между станцией и дачным посёлком на расстоянии 4км от станции.Из аула в сторону дачного посёлка вышел пешеход со скоростью 75м/мин.Через 0,5ч со станции в том же направлении выехал велосипедист со скоростью 200м/мин.Через сколько минут велосипедист догонит пешехода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - время до встречи, 0,5ч=30мин, 4км=4000м, 200х -путь велосепидиста, 75(х+30) - путь пешехода, к пути пешехода добавим 4000м, т.к.аул расположен между станцией и дачным посёлком на расстоянии 4км от станции, которые пешеход не прошел 200х=75(х+30)+4000 200х-75х=2250+4000 200х-75х=6250 125х=6250 х=6250:125 х=50 мин. - время до встречи
Гость:
0,5ч=30мин 4км=4000м 75*30=2250м прошел пешеход за 30 мин 4000+2250=6250м - расстояние между пешеходом и велосипедистом в момент начала движения последнего 200х=75х+6250 200х-75х=6250 125х=6250 х=6250/125=50мин Через 50 минут велосипедист догонит пешехода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Физика
Математика
Аквариум Имеет длину 60 см,ширину 40 см и высоту 52 см.Сколько литров воды нужно налить в него,чтобы до верха оставалось 7 см?