ученик выполнил сложение:а)3548+7256+8108=18911 б)9756+8322+6565=24642 учитель не проверяя вычислений определил что в обоих примерах допущена ошибка. скак он обнаружил ошибку
Математика
ученик выполнил сложение:а)3548+7256+8108=18911 б)9756+8322+6565=24642 учитель не проверяя вычислений определил что в обоих примерах допущена ошибка. скак он обнаружил ошибку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) останні числа 8+6+8= остання цифра 2 а не 1 б) останняцифра 3ане2
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