ученик выполнил сложение:а)3548+7256+8108=18911 б)9756+8322+6565=24642 учитель не проверяя вычислений определил что в обоих примерах допущена ошибка. скак он обнаружил ошибку

Математика

ученик выполнил сложение:а)3548+7256+8108=18911 б)9756+8322+6565=24642 учитель не проверяя вычислений определил что в обоих примерах допущена ошибка. скак он обнаружил ошибку

Автор: Гость