Вороне ГДЕ-ТО бог послал кусочек сыра. Сосед соседа звал откушать , но умысел другой ТУТ был . Я ЗДЕСЬ останусь смело . Случается нередко нам и труд и мудрость видеть ТАМ, где стоит только догадаться . КОГДА-ТО , в старину Лев ...
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Вороне ГДЕ-ТО бог послал кусочек сыра. Сосед соседа звал откушать , но умысел другой ТУТ был . Я ЗДЕСЬ останусь смело . Случается нередко нам и труд и мудрость видеть ТАМ, где стоит только догадаться . КОГДА-ТО , в старину Лев с Барсом вёл предолгую войну . ПОДБЕРИТЕ БЛИЗКИЕ ПО ЗНАЧЕНИЮ СЛОВА К ВЫДЕЛЕННЫМ .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
где то - там, тут - здесь, здесь - тут, Когда то - прежде
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