Вороне ГДЕ-ТО бог послал кусочек сыра. Сосед соседа звал откушать , но умысел другой ТУТ был . Я ЗДЕСЬ останусь смело . Случается нередко нам и труд и мудрость видеть ТАМ, где стоит только догадаться . КОГДА-ТО , в старину Лев ...

Русский язык

Вороне ГДЕ-ТО бог послал кусочек сыра. Сосед соседа звал откушать , но умысел другой ТУТ был . Я ЗДЕСЬ останусь смело . Случается нередко нам и труд и мудрость видеть ТАМ, где стоит только догадаться . КОГДА-ТО , в старину Лев с Барсом вёл предолгую войну . ПОДБЕРИТЕ БЛИЗКИЕ ПО ЗНАЧЕНИЮ СЛОВА К ВЫДЕЛЕННЫМ .

Автор: Гость