В правильном шестиугольнике наибольшее растояние между противоположными вершинами равно 14см.Вычислите площадь этого шестиугольника

Геометрия

В правильном шестиугольнике наибольшее растояние между противоположными вершинами равно 14см.Вычислите площадь этого шестиугольника

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