В правильном шестиугольнике наибольшее растояние между противоположными вершинами равно 14см.Вычислите площадь этого шестиугольника
Геометрия
В правильном шестиугольнике наибольшее растояние между противоположными вершинами равно 14см.Вычислите площадь этого шестиугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14*6=84 вто тебе ответ спасибо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
24 л краски разлили в 8 одинаковых банок. вместимость бака на 6 л больше,чем вместимость банки.Сколько нужно баков,чтобы разлить 36 л краски? (Помо...
Физика
Математика
ученик выполнил сложение:а)3548+7256+8108=18911 б)9756+8322+6565=24642 учитель не проверяя вычислений определил что в обоих примерах допущена ошибк...
Математика
Аул расположен между станцией и дачным посёлком на расстоянии 4км от станции.Из аула в сторону дачного посёлка вышел пешеход со скоростью 75м/мин.Ч...