Чему равна длина окружности,если её радиус равен1,54 м; 5,67 дм? Значение числа пи возьмите равным 22,7. Напишите решение и ответ.
Математика
Чему равна длина окружности,если её радиус равен1,54 м; 5,67 дм? Значение числа пи возьмите равным 22,7. Напишите решение и ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
когда радиус 1.54м то длина 3.08 м
Гость:
l(длинна)= 2 умножить на ПИ(22,7) умножить на R(радиус (1,54м),(5,67дм)) l=2*22,7*1,54=69,916 l=2*22,7*5,67=257.418 На счет ответов не знаю, но формула 100% правильная!)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
в послевоенном Египте осуществлялись различные по содержанию программы развития страны. Сравните политику, проводимую Г.А. Насером и А.садатом.Приз...
Русский язык
Вороне ГДЕ-ТО бог послал кусочек сыра. Сосед соседа звал откушать , но умысел другой ТУТ был . Я ЗДЕСЬ останусь смело . Случается нередко нам и тру...
Геометрия
В правильном шестиугольнике наибольшее растояние между противоположными вершинами равно 14см.Вычислите площадь этого шестиугольника
Математика
24 л краски разлили в 8 одинаковых банок. вместимость бака на 6 л больше,чем вместимость банки.Сколько нужно баков,чтобы разлить 36 л краски? (Помо...