Чему равна длина окружности,если её радиус равен1,54 м; 5,67 дм? Значение числа пи возьмите равным 22,7.     Напишите решение и ответ.

когда радиус 1.54м то длина 3.08 м

Гость: Гость:

l(длинна)= 2 умножить на ПИ(22,7) умножить на R(радиус (1,54м),(5,67дм)) l=2*22,7*1,54=69,916 l=2*22,7*5,67=257.418 На счет ответов не знаю, но формула 100% правильная!)