3 утенка и 4 гусенка весят 2кг 500г, а 4 утенка и 3 гусенка весят 2кг 400г. Сколько весит 1 гусенок?
Алгебра
3 утенка и 4 гусенка весят 2кг 500г, а 4 утенка и 3 гусенка весят 2кг 400г. Сколько весит 1 гусенок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорей всего решается системой {3x+4y=2500 {3x+4y=2500 {3*(800-4/3y=2500 {2400-4y+4y-2500=0 {-100=0 {4y+3x=2400|/3 {4/3y+x=800 {x=800-4/3y {x=800-4/3y нет решений подругому мне кажется не решить!
Гость:
если 4 гусенка весят 500г, а 3 гусенка 400г то 1 гусенок весит 200г
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