3 утенка и 4 гусенка весят 2кг 500г, а 4 утенка и 3 гусенка весят 2кг 400г. Сколько весит 1 гусенок?

Гость: Гость:

скорей всего решается системой {3x+4y=2500 {3x+4y=2500 {3*(800-4/3y=2500 {2400-4y+4y-2500=0 {-100=0 {4y+3x=2400|/3 {4/3y+x=800 {x=800-4/3y {x=800-4/3y нет решений подругому мне кажется не решить!