Две тракторные бригады вспахивали вместе 762 га поля.Первая бригада работала 8 дней и вспахивала за день 48 га.Сколько гектаров поля вспахивала за день вторая бригада,если она работала 9 дней?Какая бригада вспахивала больше и н...

Математика

Две тракторные бригады вспахивали вместе 762 га поля.Первая бригада работала 8 дней и вспахивала за день 48 га.Сколько гектаров поля вспахивала за день вторая бригада,если она работала 9 дней?Какая бригада вспахивала больше и на сколько?

Автор: Гость