Две тракторные бригады вспахивали вместе 762 га поля.Первая бригада работала 8 дней и вспахивала за день 48 га.Сколько гектаров поля вспахивала за день вторая бригада,если она работала 9 дней?Какая бригада вспахивала больше и н...
Математика
Две тракторные бригады вспахивали вместе 762 га поля.Первая бригада работала 8 дней и вспахивала за день 48 га.Сколько гектаров поля вспахивала за день вторая бригада,если она работала 9 дней?Какая бригада вспахивала больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
762-48*8=762-384=378 378:9=42(вторая бригадав) 48-42=6(первая бригада больше на 6)
Гость:
1)8*48=384га-вспахала первая бригада за 8 дней. 2)762-384=378га-вспахала вторая бригада за 9 дней. 3)378:9=42га-вспахивала вторая бригада в день. 4)384-378=на 6га первая бригада вспахала больше.
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