выпиши двузначные числа из 19 65 54 98 8 73 27 36 42
Математика
выпиши двузначные числа из 19 65 54 98 8 73 27 36 42
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19 65 54 98 73 27 36 42-все кроме 8
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