какую часть часа составляет 17 минут?

Математика
какую часть часа составляет 17 минут?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 мин состовляют 17 от часа                               60                              
Гость:
17/60часа составляют 17 минут
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