какую часть часа составляет 17 минут?
Математика
какую часть часа составляет 17 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 мин состовляют 17 от часа 60
Гость:
17/60часа составляют 17 минут
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Машинистка за первый день работы напечатала 3/8 всез страниц рукописи, за второй день - 36% оставшегося числа страниц, после чего ей осталось напеч...
Химия
Какие из представленных кислот являются одноосновными? а)уксусная, б)азотная, в)серная, г)соляная, д)фосфорная.
Алгебра
3 утенка и 4 гусенка весят 2кг 500г, а 4 утенка и 3 гусенка весят 2кг 400г. Сколько весит 1 гусенок?