Составьте не менее трёх предложений(словосочетаний)со словами "Патриот" "Патриотизм".
География
Составьте не менее трёх предложений(словосочетаний)со словами "Патриот" "Патриотизм".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Патриоты должны пропагандировать патриотизм Я-патриот своей страны. Патриотизм-наверное,главное качество гражданина своей страны
Гость:
Только истинный патриот может отдать свою жизнь за Родину. Не всем гражданам страны присущ патриотизм. Благодаря исключительному патриотизму была выиграна Великая Отечественная война.
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