2Чем были вызваны революционные потрясения в эпоху модернизации? Какую роль сыграли революции в разрешении социальных противоречий? Какие пути разрешения социальных противоречий ,на Ваш взгляд, наиболее предпочтительны?
Обществознание
2Чем были вызваны революционные потрясения в эпоху модернизации? Какую роль сыграли революции в разрешении социальных противоречий? Какие пути разрешения социальных противоречий ,на Ваш взгляд, наиболее предпочтительны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
причин для революции у народа было много. главной причиной являлось то,что во время модернизации шел процесс внедрения в промышленность машин.ручной труд заменялся машинным(станки и тд.).а для многих людей работа на производстве считалась главным доходом. и зачем на предприятиях нужно большое количество людей,когда их можно заменить машинами?!вот так и мыслило государсво.ситуация в стране накалялась.толпы взбешенного народа перешли к активным действиям:митинкам и стачкам.и государству ничего не оставалось делать,как принять некоторые условия рабочего класса
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