Из точки к плоскости проведены две наклонные одна из которых на 6 см длиннее другой.проекции наклонных равны 17 и 7 см. Найдите наклонные
Геометрия
Из точки к плоскости проведены две наклонные одна из которых на 6 см длиннее другой.проекции наклонных равны 17 и 7 см. Найдите наклонные
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