Из точки к плоскости проведены две наклонные одна из которых на 6 см длиннее другой.проекции наклонных равны 17 и 7 см. Найдите наклонные

Геометрия

Из точки к плоскости проведены две наклонные одна из которых на 6 см длиннее другой.проекции наклонных равны 17 и 7 см. Найдите наклонные

Автор: Гость