коля заметил, что во время липового медосбора пчела вылетает из улья со скоростью 4мс и возвращается обратно через 7 мин со скоростью 2мс. На каком расстоянии от улья расположена липа, с которой пчела взяла мед, если на сбор ме...

Математика

коля заметил, что во время липового медосбора пчела вылетает из улья со скоростью 4мс и возвращается обратно через 7 мин со скоростью 2мс. На каком расстоянии от улья расположена липа, с которой пчела взяла мед, если на сбор меда с липы во время одного полета пчела затрачивает 1мин.

Автор: Гость