коля заметил, что во время липового медосбора пчела вылетает из улья со скоростью 4мс и возвращается обратно через 7 мин со скоростью 2мс. На каком расстоянии от улья расположена липа, с которой пчела взяла мед, если на сбор ме...
Математика
коля заметил, что во время липового медосбора пчела вылетает из улья со скоростью 4мс и возвращается обратно через 7 мин со скоростью 2мс. На каком расстоянии от улья расположена липа, с которой пчела взяла мед, если на сбор меда с липы во время одного полета пчела затрачивает 1мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-1=6мин - время на полет туда и обратно 4/2=2раза - в два раза скорость туда больше скорости обратно х - время порожняком 2х - время обратно х+2х=6 х=6/3 х=2мин 4*2=8 метров расположена липа
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