Во второй день со склада выдали в 2 раза больше проволоки, чем в первый, а в третий - в 3 раза больше, чем в первый. Сколько килограммов проволоки выдали в эти три дня, если в первый день на 30 кг меньше, чем в третий?

Гость: Гость:

если в третий день выдали в 3 раза больше чем в первый, а в первый день выдали на 30 кг меньше чем в первый то, 30кг составляет 2/3 3-ого дня, или первый день: 30:2=15 кг проволоки выдали в первый день 15*2=30 кг проволоки выдали во второй день 15*3=45 кг проволоки выдали в третий день 15+30+45=90 кг проволоки выдали за три дня