однодомное растение? а)тополь б)конопля в)ива г) огурец

Биология
однодомное растение? а)тополь б)конопля в)ива г) огурец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
к однодомным растениям относится огурец
Гость:
К однодомным растения относится огурец
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