однодомное растение? а)тополь б)конопля в)ива г) огурец
Биология
однодомное растение? а)тополь б)конопля в)ива г) огурец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
к однодомным растениям относится огурец
Гость:
К однодомным растения относится огурец
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
расстояние между городами А и В равно 480 км. Из этих городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Через 3 ч движения им до встречи ...
Математика
В классе 32 ученика. Из них 7 учеников получили отметку 12 баллов. Какую часть они составляют от общего количества учеников в классе?
Қазақ тiлi