Если в значении выражения единиц в первом разряде справа больше, чем во втором 19+49 на сколько
Математика
Если в значении выражения единиц в первом разряде справа больше, чем во втором 19+49 на сколько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 69 вот те ответ легко можно сделать не сложно
Гость:
Да ё ты не можешь задачу такую лёгкую решить на 69
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