число плюшек с маком ,съеденных Петей ,составляет 60% от съеденного им числа плюшек с повидлом,Сколько плюшек съел Петя ,если плюшек с повидлом им было съедено на 4 больше,чем с маком?

Математика

число плюшек с маком ,съеденных Петей ,составляет 60% от съеденного им числа плюшек с повидлом,Сколько плюшек съел Петя ,если плюшек с повидлом им было съедено на 4 больше,чем с маком?

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