число плюшек с маком ,съеденных Петей ,составляет 60% от съеденного им числа плюшек с повидлом,Сколько плюшек съел Петя ,если плюшек с повидлом им было съедено на 4 больше,чем с маком?
Математика
число плюшек с маком ,съеденных Петей ,составляет 60% от съеденного им числа плюшек с повидлом,Сколько плюшек съел Петя ,если плюшек с повидлом им было съедено на 4 больше,чем с маком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - с повидлом х-0,6х=4 0,4х=4 х=10 - с повидлом 0,6*10=6 - с маком 10+6=16 - всего плюшек
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