k, если -k = -0,2 Найдите значение
Математика
k, если -k = -0,2 Найдите значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]-k=-0,2[/latex] [latex]-1k=-0,2[/latex] [latex]k=-0,2:(-1)[/latex] [latex]k=0,2[/latex]
Гость:
-k=-0.2 -1*k=-0.2 k=(-0.2)/(-1) k=0.2
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