k, если -k = -0,2 Найдите значение

Математика
k, если -k = -0,2 Найдите значение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]-k=-0,2[/latex]   [latex]-1k=-0,2[/latex]   [latex]k=-0,2:(-1)[/latex]   [latex]k=0,2[/latex]
Гость:
-k=-0.2 -1*k=-0.2 k=(-0.2)/(-1) k=0.2
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