1. За день уеник прочитал 9/13 книги. Это на 25 страниц больше, чем половина книги. Сколько всего страниц в книге.

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Предположим, что в книге х страниц, тогда за день ученик прочитал [latex]\frac{9}{13}x[/latex] страниц, также из условия задачи известно, что это на 25 страниц больше, чем половина книги согласно этим данным составим и решим уравнение: [latex]\frac{9}{13}x-\frac{1}{2}x=25[/latex] [latex]\frac{9x}{13}-\frac{x}{2}=25[/latex] /·26 умножаем на 26 для того чтобы избавиться от знаменателей [latex]18x-13x=650[/latex] [latex]5x=650[/latex] [latex]x=650:5[/latex] [latex]x=130[/latex] (стр.) - в книге. Ответ: в книге 130 страниц.