1. За день уеник прочитал 9/13 книги. Это на 25 страниц больше, чем половина книги. Сколько всего страниц в книге.

Математика
1. За день уеник прочитал 9/13 книги. Это на 25 страниц больше, чем половина книги. Сколько всего страниц в книге.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х/13-х/2=25 18х-13х=650 5х=650 х=130 всего страниц в книге
Гость:
Предположим, что в книге х страниц, тогда за день ученик прочитал [latex]\frac{9}{13}x[/latex] страниц, также из условия задачи известно, что это на 25 страниц больше, чем половина книги согласно этим данным составим и решим уравнение:   [latex]\frac{9}{13}x-\frac{1}{2}x=25[/latex]   [latex]\frac{9x}{13}-\frac{x}{2}=25[/latex] /·26   умножаем на 26 для того чтобы избавиться от знаменателей   [latex]18x-13x=650[/latex]   [latex]5x=650[/latex]   [latex]x=650:5[/latex]   [latex]x=130[/latex] (стр.) - в книге.   Ответ: в книге 130 страниц.
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