сравните строение корневища и корня. по каким признакам их можно различить?
Биология
сравните строение корневища и корня. по каким признакам их можно различить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как корневище - это видоизмененный побег,то на нем должны быть видны почки,если их нет,то в местах их возможного появления есть придаточные корни.Может этого недостаточно,но это главный отличительный признак
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