Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Какая часть речи слова Закрывшийся
Русский язык
Какая часть речи слова Закрывшийся
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это причастие
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Алгебра
Чему равен sin 15 градусов?
Ответить
Биология
Чем опасен аппендицит, каковы его симптомы? Что надо делать при подозрении на аппендицит?
Ответить
Биология
сравните строение корневища и корня. по каким признакам их можно различить?
Ответить
Математика
k, если -k = -0,2 Найдите значение
Ответить
Английский язык
нужно сочинение по английскому языку путешествие поездом
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск