помогите пожалуйста составить мини сочинение на тему : Зимова нiч. Начало такое : ЯК гарно вночi взимку. Небо...
Музыка
помогите пожалуйста составить мини сочинение на тему : Зимова нiч. Начало такое : ЯК гарно вночi взимку. Небо...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЯК гарно вночi взимку. Небо темно-синє, майже чорне.Зорі на небі мерехтять, немов переморгуються. Здавна люди помічали:якщо небо безхмарне,та зірочки мерехтять-це до морозу. Дивишся в це безкрає небо і здається, що летиш на своєму зорельоті до далеких невідомих планет. Я люблю дивитись у нічне небо, бо тоді відчуваєш себе маленькою піщинкою у великому всесвіті...
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