Катер прошел расстояние между поселками за 4 часа и вернулся обратно за 6 часов.Каково расстояние между пристанями,если скорость катера в стоячей воде составляет 20 км в час
Алгебра
Катер прошел расстояние между поселками за 4 часа и вернулся обратно за 6 часов.Каково расстояние между пристанями,если скорость катера в стоячей воде составляет 20 км в час
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Гость:
вот решение! вроде бы 96 должно быть)
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