Катер прошел расстояние между поселками за 4 часа и вернулся обратно за 6 часов.Каково расстояние между пристанями,если скорость катера в стоячей воде составляет 20 км в час

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Катер прошел расстояние между поселками за 4 часа и вернулся обратно за 6 часов.Каково расстояние между пристанями,если скорость катера в стоячей воде составляет 20 км в час

Автор: Гость