Сила тока в стальном проводнике длиной 140 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2 равна 250 мА. Каково напряжение на концах этого проводника?
Физика
Сила тока в стальном проводнике длиной 140 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2 равна 250 мА. Каково напряжение на концах этого проводника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Ома I=U / R, отсюда напряжение U=I*R. Сопротивление определяется по формуле: R=p*L / S ( p(po)-удельное сопротивление стали=12*10^(-8)Ом*м, L- длина=1,4м, S-площадь поперечного сечения=0,2*10^(-6)кв.м.) Подставим: U=I*p*L / S. U=0,25*12*10^(-8)*1,4 / 0,2*10^-6)=0,2B. I=0,2B
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