Сила тока в стальном проводнике длиной 140 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2 равна 250 мА. Каково напряжение на концах этого проводника?    

Физика
Сила тока в стальном проводнике длиной 140 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2 равна 250 мА. Каково напряжение на концах этого проводника?    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Ома I=U / R, отсюда напряжение U=I*R. Сопротивление определяется по формуле: R=p*L / S ( p(po)-удельное сопротивление стали=12*10^(-8)Ом*м, L- длина=1,4м, S-площадь поперечного сечения=0,2*10^(-6)кв.м.) Подставим:  U=I*p*L / S.  U=0,25*12*10^(-8)*1,4 / 0,2*10^-6)=0,2B.  I=0,2B 
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