пРОИЗМЕНЯЙТЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПО ПАДЕЖАМ :700;325;16;
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пРОИЗМЕНЯЙТЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПО ПАДЕЖАМ :700;325;16;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. (есть) что? семьсот Р.п. (нет) чего? семисот Д.п. (дать) чему? семистам В.п. (вижу) что? семьсот Т.п. (доволен) чем? семьюстами П.п. (говорить) о чём? о семистах -------------------------------------------------------------------- И.п. (есть) что? триста двадцать пять Р.п. (нет) чего? трёхсот двадцати пяти Д.п. (дать) чему? трёмстам двадцати пяти В.п. (вижу) что? триста двадцать пять Т.п. (доволен) чем? тремястами двадцатью пятью П.п. (говорить) о чём? о трёхстах двадцати пяти ------------------------------------------------------------------- И.п. (есть) что? шестнадцать Р.п. (нет) чего? шестнадцати Д.п. (дать) чему? шестнадцати В.п. (вижу) что? шестнадцать Т.п. (доволен) чем? шестнадцатью П.п. (говорить) о чём? о шестнадцати В скобках вспомогательные слова
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