На обработку одной детали первый рабочий затрачивает на 1 мин меньше чем второй.Сколько деталей обрабатывает каждый из них за 4 ч если первый рабочий обрабатывает за это время на 8 деталей больше, чем второй

Алгебра

На обработку одной детали первый рабочий затрачивает на 1 мин меньше чем второй.Сколько деталей обрабатывает каждый из них за 4 ч если первый рабочий обрабатывает за это время на 8 деталей больше, чем второй

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