На обработку одной детали первый рабочий затрачивает на 1 мин меньше чем второй.Сколько деталей обрабатывает каждый из них за 4 ч если первый рабочий обрабатывает за это время на 8 деталей больше, чем второй
Алгебра
На обработку одной детали первый рабочий затрачивает на 1 мин меньше чем второй.Сколько деталей обрабатывает каждый из них за 4 ч если первый рабочий обрабатывает за это время на 8 деталей больше, чем второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-производительность первого,у-производительность второго,тогда пдлучим систему уравнений 4х-4у=8,1/у-1/х=1/60 х-у=2,60х-60у=ху х-у=2,ху=120 у=10,х=12 4*12=48-за 4 часа первый 4*10=40-за 4 часа второй
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