На каком языке говорили переселенцы в Афинах? Каких богов почитали? С какими целями жители разных городов переселялись в Афины?

Гость: Гость:

Из Афин вывозили на продажу оливковое масло и виноградное вино, великолепные сосуды из глины, мраморные статуи, изделия из серебра. Среди купцов было немало переселенцев из других городов, постоянно приживающих в Афинах. Переселенцы говорили по-гречески, одевались так же, как и остальные афиняне, поклонялись тем же богам, но должны были платить налог в казну за одно только право жить в Афинском государстве. Граждане такого налога не платили.