На каком языке говорили переселенцы в Афинах? Каких богов почитали? С какими целями жители разных городов переселялись в Афины?

Обществознание
На каком языке говорили переселенцы в Афинах? Каких богов почитали? С какими целями жители разных городов переселялись в Афины?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из Афин вывозили на продажу оливковое масло и виноградное вино, великолепные сосуды из глины, мраморные статуи, изделия из серебра. Среди купцов было немало переселенцев из других городов, постоянно приживающих в Афинах. Переселенцы говорили по-гречески, одевались так же, как и остальные афиняне, поклонялись тем же богам, но должны были платить налог в казну за одно только право жить в Афинском государстве. Граждане такого налога не платили.
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